Стало известно об экстренной госпитализации Гарика Сукачева

Музыканта Гарика Сукачева экстренно госпитализировали, сообщает Telegram-канал Mash. Информация о том, что артист попал в больницу, появилась и на его странице «ВКонтакте».

Ближайший концерт Сукачева в Карелии отменен «в связи с ухудшением здоровья», сообщили представители певца. Выступление должно было состояться в Рускеале в субботу, 29 июля.

Ранее стали известны расценки за выступление Сукачева на корпоративе. За выезд на частное мероприятие артист берет 8,8 миллиона рублей. В такую же стоимость обойдется выступление исполнителя SHAMAN. При этом певцы Филипп Киркоров и Николай Басков запрашивают около семи миллионов за выступление.