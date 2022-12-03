Эндокринолог заявила о необязательности гарниров

О необязательности гарниров заявила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. В своем Telegram-канале специалист указала, что вместо популярных макарон, риса и картофеля иногда лучше съесть кусок мяса или рыбы побольше.

«Я не говорю, что эти продукты вредны, ни в коем случае. Но они крахмалистые, в них много простых углеводов. Соответственно, на них очень просто набрать вес. Поэтому лучше их есть в ограниченном количестве», — написала эндокринолог.

Если человек все же предпочитает блюда с гарниром, то Павлова рекомендует варианты без крахмала. Это капуста разных сортов, фасоль, любой зеленый салат и микрозелень, тыква, кабачки, шпинат, огурцы с помидорами, морковь со свеклой, водоросли и морская капуста, грибы, авокадо и спаржа.

«Единственное, я бы посоветовала на ужин вареные овощи, чтобы немного помочь своему пищеварительному тракту. И обязательно пейте больше воды, так как клетчатка, находящаяся в овощах, ее требует. И при дефиците начнет тянуть воду из организма», — уточнила врач.

Ранее Павлова перечислила главные правила соблюдения баланса соли. Она уточнила, что человеку рекомендовано съедать в день не больше пяти граммов соли, однако в среднем люди ежедневно переедают ее почти в два раза — от 8 до 11 граммов в сутки.