Гастроэнтеролог предупредила о неприятных последствиях запивания еды водой

О неприятных последствиях запивания еды водой россиян предупредила врач отделения гастроэнтерологии Боткинской больницы Светлана Осипова. Специалиста процитировали на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Гастроэнтеролог отметила, что избыток воды во время приема пищи приводит к дополнительному растяжению стенок желудка, что способствует появлению желания употребить большее количество еды за раз. Если запивать завтраки, обеды и ужины регулярно, вырабатывается привычка есть больше, то есть меньшими порциями организм человека насыщаться уже не будет.

«Также вода опасна в плане формирования рефлюксов, обратных забросов желудочного секрета, желудочного содержимого с последующими симптомами — отрыжка, изжога», — заявила Осипова.

Врач добавила, что вредными могут быть и слишком длительные промежутки между приемами пищи. «Дело в том, что базовая секреция, то есть выработка химических агентов слизистой желудка, продолжается круглосуточно. В период нашей активности выработка секрета, в том числе соляной кислоты, происходит и субстрат для работы ей необходим», — объяснила она.

Самым надежным способом контроля массы тела Осипова назвала дробное питание в сочетании с физическими нагрузками.

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