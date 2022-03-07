Гастроэнтеролог предупредил об опасном последствии COVID-19 для желудка

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в беседе с радио Sputnik рассказал о серьезных последствиях COVID-19, которые могут возникать у перенесших заболевание.

По словам медика, вирус может привести к язве желудка и в каких-то случаях даже к полному удалению этого органа. Он уточнил, что язва возникает у человека, когда он уже болен COVID-19. Это происходит потому, что вирус вызывает воспаление стенок органа. Те, кто страдали ранее гастритом, находятся в особой группе риска.

Лечение от коронавируса также усугубляет опасные процессы в организме, так как некоторые противовирусные и жаропонижающие средства пагубно влияют на желудок.

«Если мы что-то едим, еда сразу попадает в желудок, и если при этом возникает дискомфорт, можно говорить о язве. Конечно, если неприятные ощущения возникли в моменте, можно просто выпить спазмолитик, но если симптомы возникают регулярно, пять-семь и более дней, скорее всего, необходимо лечение желудка», — объяснил эксперт.

Ранее иммунолог Николай Крючков допустил новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России, даже несмотря на то, что в настоящее время наблюдается спад заболеваемости.