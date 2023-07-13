Гастроэнтеролог предупредила об опасности мороженого для пожилых людей

Об опасности мороженого для пожилых людей предупредила врач-гастроэнтеролог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Антонина Машарова. Специалист пояснила, что летнее лакомство способно ухудшить память и работу сердечно-сосудистой системы, передает «Мослента».

«Холодные продукты хуже усваиваются организмом, так как заставляют пищеварительную систему работать с двойной и тройной нагрузкой, что в пожилом возрасте чревато обострением любой гастроэнтерологической патологии», — добавила она.

В связи с этим, людям старше 60 лет, имеющим заболевания желудочно-кишечного тракта (особенно желчнокаменную болезнь и хронический панкреатит) мороженое противопоказано.

Машарова добавила, что большое количество насыщенных жиров в составе продукта приводит к образованию в сосудах атеросклеротических бляшек и ухудшению работы сердечной мышцы. Кроме того, из-за повышенного содержания сахара чрезмерное употребление мороженого может привести к ожирению и негативно повлиять на работу иммунной системы пожилого человека.

Ранее россияне определили главные хиты советского мороженого. На первом месте оказался пломбир.