Гастроэнтеролог сообщил об опасности ряда дачных цветов для детей

Об опасности ряда цветов, которые дети могут встретить на даче или во время прогулки по лесу, в беседе с «Газетой.Ru» сообщил гастроэнтеролог Сергей Лопатин. Врач отметил, что взрослым стоит огородить своих наследников от контакта с нарциссами, лютиками и ландышами.

«В лютиках ядовитыми считаются и листья, и цветки. Решивший попробовать их ребенок рискует получить сильное отравление с интоксикацией», — заявил Лопатин. Ландыши, по его словам, «богаты» токсичными веществами, воздействующими на работу сердечно-сосудистой системы.

«В луковицах и листьях нарциссов содержится яд ликорин. Он атакует пищеварительную, нервную и сердечно-сосудистую системы человека. Поэтому если вы планируете украсить дачу клумбой с нарциссами, держать луковицы этих цветов обязательно нужно в недоступном для ребенка месте», — посоветовал гастроэнтеролог.

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