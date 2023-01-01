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20:12, 01 января 2023
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Газманов объяснил отказ от празднования Нового года с семьей

Газманов объяснил отказ от празднования Нового года с семьей
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Отказ от встречи Нового года с семьей объяснил в беседе с 5-tv.ru певец Родион Газманов, сын известного артиста Олега Газманова. Музыкант заявил, что в праздничную ночь предпочитает находиться на сцене.

«Есть такая примета: если ты встретил новый год на сцене, значит, весь следующий год будет музыкальным, сценическим», — поделился Газманов-младший.

Певец добавил, что после встречи праздника в свете софитов он возвращается к семье и проводит в кругу родных и друзей все новогодние каникулы.

Ранее свой отказ от готовки на Новый год объяснила певица, теле- и радиоведущая Анна Семенович. Она показала поклонникам видео из массажного кабинета.

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