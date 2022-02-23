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Бывший военный рассказал об отличиях ГДР и СССР

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Бывший военный рассказал об отличиях ГДР и СССР
Фото: Наум Грановский / ТАСС

Бывший военный Игорь, родившийся в семье танкиста и живший в детстве в ГДР, рассказал о том, чем эта западная страна отличалась от СССР. Разницу менталитетов граждан он раскрыл в разговоре с «Мослентой».

Герой интервью признался, что переехал из ГДР в шесть лет и испытал сильный контраст, вернувшись в родную страну. «В СССР люди жили так, будто завтра либо никогда не наступит, а потому думать о нем не имеет смысла, либо наступит, конечно, но судьба городов, улиц и жилых домов уже не будет касаться их сегодняшних жителей», — отметил он. Немцы, по его словам, привыкли думать о собственном комфорте и обустраивать быт. К примеру, Игорь вспомнил, что на каждой улице работали маленькие кафе и магазины, а улицы выглядели ухоженно.

При этом спикер отметил, что в культуре Германии нет такого широкого гостеприимства, как у русских. «Они любили у нас гулять, вкусно есть и хорошо выпивать», — вспомнил Игорь, пояснив, что в ГДР иностранцы заглядывали в гарнизон, где жила его семья.

Ранее блогер Кристина Бошчех, переехавшая в Иран, рассказала, рассказала об общих чертах местных жителей и русских.

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