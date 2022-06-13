Врач и телеведущий Александр Мясников назвал факторы риска развития геморроя в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Ему особенно подвержены люди с постоянными запорами, сказал доктор.

«Чем больше повышение внутрибрюшного давления, тем больше повышение давления во внутригеморроидальных сосудах, тем больше возможность геморроя», — объяснил Мясников. Для предотвращения запоров он порекомендовал отказаться от вредной, жирной еды и выпечки.

Геморрой нередко появляется у людей, поднимающих тяжести. Появлению заболевания также способствуют лишний вес, анальный секс и недостаточная гигиена. «Я не понимаю, почему у нас везде в уборных нет специальных душей для подмывания — они являются профилактикой номер один от геморроя», — заявил Мясников.

Ранее Мясников перечислил эффективные способы борьбы с варикозом.