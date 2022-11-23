Гериатр назвала оптимальную норму калорий для пожилых людей

Оптимальную суточную ному калорий дя пожилых людей назвала «Мосленте» главный гериатр ЮВАО Госпиталя ветеранов войн № 2 столичного департамента здравоохранения Марина Черняева. По ее словам, мужчинам от 61 до 75 лет необходимо потреблять не более 2300 килокалорий, а женщинам — 1975 килокалорий. Мужчинам от 76 лет и старше — 1950 килокалорий, женщинам — 1700 килокалорий в день.

«Переизбыток питания приводит к ожирению и риску развития сахарного диабета, атеросклероза, артериальной гипертензии, желчнокаменной и мочекаменной болезни. Недостаточное питание снижает уровень физической активности и замедляет скорость восстановления после перенесенных болезней», — объяснила специалист.

По ее словам, первый принцип полноценного питания пожилых людей — соответствие калорийности потребляемой пищи количеству расходуемой при движении энергии в течение дня. Второй принцип — сохранение баланса питательных веществ, витаминов и минералов. В структуре суточной калорийности белки должны составлять 15 процентов, жиры — 30 процентов, углеводы — 55 процентов.

Третий принцип — соблюдение режима питания. В пожилом возрасте оно должно быть регулярным, без длительных голодных интервалов. Принимать пищу нужно не реже 4-5 раз в день в одно и то же время, не переедая перед сном.

«При некоторых заболеваниях (сахарном диабете, атеросклерозе, подагре, хронических запорах, заболеваниях почек, печени и др.) диета становится неотъемлемой частью лечебного процесса. Об особенностях питания при этих заболеваниях необходимо проконсультироваться с лечащим врачом или с врачом-гериатором», — предупредила Черняева.

Ранее главные правила здорового питания раскрыл врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, все рекомендации по этому поводу можно свести к одной фразе: «Не переедать, следить за тем, что и когда ешь, и двигаться».