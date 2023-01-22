Люди
15:40, 22 января 2023
1 мин.

Стало известно об опасности хронического герпеса

Стало известно об опасности хронического герпеса
Фото: Unsplash

Об опасности хронического герпеса рассказала Life.ru заведующая отделением общей онкологии и реконструктивно-пластической хирургии ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского» Елена Батухтина. По ее словам, непроходящий герпес может быть признаком синдрома приобретенного иммунодефицита или указывать на развитие онкологических заболеваний.

«Если язвочка, болячка, волдырь долго не заживают в течение двух-трех недель, надо обязательно обратиться к онкологу. А также необходимо обратиться к специалисту, если язвочка заживает, а потом опять появляется», — предупредила она.

Батухтина уточнила, что герпес является одним из самых распространенных заболеваний ротовой полости. Мелкие язвы, характерные при заболевании, должны проходить в течение двух или трех недель. В противном случае следует обратиться к врачу, который сможет поставить точный диагноз после проведения биопсии новообразования.

Раннее обращение к онкологу, подчеркнула врач, поможет выявить болезнь на начальной стадии и успешно ее вылечить.

Ранее телеведущий и врач Александр Мясников развенчал популярные мифы о венерических заболеваниях.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.