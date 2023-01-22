Стало известно об опасности хронического герпеса

Об опасности хронического герпеса рассказала Life.ru заведующая отделением общей онкологии и реконструктивно-пластической хирургии ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского» Елена Батухтина. По ее словам, непроходящий герпес может быть признаком синдрома приобретенного иммунодефицита или указывать на развитие онкологических заболеваний.

«Если язвочка, болячка, волдырь долго не заживают в течение двух-трех недель, надо обязательно обратиться к онкологу. А также необходимо обратиться к специалисту, если язвочка заживает, а потом опять появляется», — предупредила она.

Батухтина уточнила, что герпес является одним из самых распространенных заболеваний ротовой полости. Мелкие язвы, характерные при заболевании, должны проходить в течение двух или трех недель. В противном случае следует обратиться к врачу, который сможет поставить точный диагноз после проведения биопсии новообразования.

Раннее обращение к онкологу, подчеркнула врач, поможет выявить болезнь на начальной стадии и успешно ее вылечить.

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