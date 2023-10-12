Известный режиссер назвал главное отличие москвичей от петербуржцев

Главное отличие москвичей от петербуржцев раскрыл «Мосленте» режиссер Владимир Алеников, создатель советских детских фильмов «Приключения Петрова и Васечкина» и «Каникулы Петрова и Васечкина». Он назвал жителей столицы более замкнутыми.

«В Ленинграде был всегда один общий круг интеллигентной молодежи, независимо от профессии. Все друг друга знали, как говорится, через одно касание, и запросто, без предупреждения, ходили друг к другу в гости. В Москве такого круга не было. И в гости в Москве так просто не ходят, это всегда требует долгих переговоров», — пояснил Алеников.

Режиссер рассказал, что ему не хватало общения после переезда в столицу, однако с годами он полюбил Москву. Особенно Аленикову нравятся Патриаршие и Чистые пруды, а также набережные Москвы-реки.

Ранее звезда фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» Елена Цыплакова сравнила Москву и Санкт-Петербург.