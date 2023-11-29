Психолог назвала главную иллюзию в начале отношений

Главную иллюзию в начале отношений раскрыла «Мосленте» психолог, гештальт-терапевт Екатерина Зиновьева. По ее словам, люди часто ошибочно находятся в поисках идеала.

«Возникает фантазия, что, если сейчас, на первом этапе хорошенько повыбирать, дальше будет намного меньше работы. Надо же просто найти того, с кем будет максимально хорошо и комфортно, и больше ничего делать не придется», — раскрыла Зиновьева распространенное заблуждение.

Психолог пояснила, что над отношениями всегда необходимо работать. По мере узнавания друг друга люди неизбежно проходят через кризисы. Однако разногласия переживаются легче, если относиться к партнеру с симпатией, нежностью и интересом.

Ранее психолог перечислила распространенные имущественные ошибки в отношениях.