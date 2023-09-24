Названы главные симптомы нового штамма COVID-19 «пирола»

Главные симптомы нового штамма COVID-19 «пирола» назвала «Ленте.ру» профессор, медицинский директор группы компаний «Медскан» Светлана Каневская. У зараженного может появиться температура, слабость, заложенность носа, кашель и другие характерные признаки болезни.

«При заражении пиролой у человека может пропасть аппетит, появиться диарея, тошнота и даже рвота. Как и в случае с другими штаммами COVID-19, может исчезнуть обоняние», — добавила врач.

По словам Каневской, пирола более заразна, чем предыдущий штамм омикрон. Снизить риск заражения можно, соблюдая простые правила гигиены и социальной дистанции. Кроме того, врач порекомендовала носить маску в общественных местах.

Ранее заболеваемость COVID-19 в Москве выросла в 2,5 раза за две недели.