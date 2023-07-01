Главный мушкетер России рассказал о любимом способе отдыха на съемках

В любви к застольям в перерывах между съемками признался «Мосленте» актер Михаил Боярский.

Он отметил, что этому виду отдыха актеры отдавали предпочтение, несмотря на множество девушек, которые старались обратить на себя их внимание. В годы его молодости толпы поклонниц на съемочной площадке были нормальным явлением.

«Точнее, это были не поклонницы, а огромная массовка, среди них были очень красивые женщины в кринолинах. Может быть, они специально приходили на съемочную площадку? Может быть, их второй режиссер собирал для съемки?» — поделился размышлениями исполнитель роли Д’Артаньяна.

Боярский признался, что ему и его коллегам всегда куда интереснее было устраивать застолья в номерах гостиниц и говорить друг с другом по душам.

Ранее простые способы пережить праздничные застолья без вреда для здоровья назвала врач-диетолог, нутрициолог, эксперт телеканала «Доктор» Наталья Нефедова.