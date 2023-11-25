Кинолог назвал способы вовремя обнаружить глистов у собаки
Кинолог призвал собаководов обследовать питомцев при любых намеках на глистов.
Способы вовремя обнаружить глистов у собаки назвал в разговоре с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он призвал собаководов обследовать питомцев при любых намеках на наличие паразитов.
Практически каждый питомец рано или поздно заражается глистами. Обнаружить глистную инвазию (гельминтоз) не всегда просто, иногда признаки заражения никак не проявляются или бывают схожи с симптомами других заболеваний. Но если вовремя не начать лечение, собака может серьезно заболеть, а также заразить хозяев
Чаще всего именно о глистной инвазии говорят наличие червей или личинок на шерсти и в кале, отсутствие у питомца аппетита и, как следствие, потеря веса, кровь и слизь в кале, диарея и рвота, вялость, зуд в области хвоста, проблемы с кожей и шерстью, отметил Голубев.
«Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, обратитесь к ветеринарному врачу для постановки точного диагноза. Скорее всего, потребуется сдача анализов и проведение других исследований», — посоветовал он.
Заражение глистами опасно для питомца, особенно для щенков и собак со слабым иммунитетом. Дело в том, что паразиты могут поселиться не только в пищеварительном тракте собаки, они также могут поражать печень, сердце, артерии, легкие и другие органы.
Здоровую взрослую собаку грамотная терапия быстро избавит от паразитов, а щенкам и питомцам со слабым иммунитетом может быть сложнее. Из-за глистов у собаки может начаться описторхоз печени (когда паразиты поселяются в печени) или токсокароз (инфекция, которая может вызывать лихорадку, отеки, пневмонию). Они могут перейти в хроническую стадию, постепенно истощая организм, рассказал кинолог.
«Кроме того, питомец может заболеть дирофиляриозом. Это заболевание может привести к гибели животного: паразиты поселяются и размножаются в сердечных сосудах, артериях, предсердии. Паразиты могут также жить в почках, подкожной области, в печени и других органах. Вывести их порой очень сложно. Особенно если ситуация сложная и запущенная», — заявил собеседник «Мосленты».
Лучшая защита — это профилактика, подчеркнул эксперт. На рынке существует множество препаратов этого. Если появляются хоть малейшие подозрения, что у собаки есть глисты, нужно обращаться за помощью в ветклинику: только специалист сможет установить правильный диагноз и назначить эффективное лечение.
Ранее Голубев призвал собаководов следить за рационом питомцев для сокращения линьки.