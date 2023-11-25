Кинолог назвал способы вовремя обнаружить глистов у собаки

Чаще всего именно о глистной инвазии говорят наличие червей или личинок на шерсти и в кале, отсутствие у питомца аппетита и, как следствие, потеря веса, кровь и слизь в кале, диарея и рвота, вялость, зуд в области хвоста, проблемы с кожей и шерстью, отметил Голубев.

«Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, обратитесь к ветеринарному врачу для постановки точного диагноза. Скорее всего, потребуется сдача анализов и проведение других исследований», — посоветовал он.

Заражение глистами опасно для питомца, особенно для щенков и собак со слабым иммунитетом. Дело в том, что паразиты могут поселиться не только в пищеварительном тракте собаки, они также могут поражать печень, сердце, артерии, легкие и другие органы.

Здоровую взрослую собаку грамотная терапия быстро избавит от паразитов, а щенкам и питомцам со слабым иммунитетом может быть сложнее. Из-за глистов у собаки может начаться описторхоз печени (когда паразиты поселяются в печени) или токсокароз (инфекция, которая может вызывать лихорадку, отеки, пневмонию). Они могут перейти в хроническую стадию, постепенно истощая организм, рассказал кинолог.

«Кроме того, питомец может заболеть дирофиляриозом. Это заболевание может привести к гибели животного: паразиты поселяются и размножаются в сердечных сосудах, артериях, предсердии. Паразиты могут также жить в почках, подкожной области, в печени и других органах. Вывести их порой очень сложно. Особенно если ситуация сложная и запущенная», — заявил собеседник «Мосленты».

Лучшая защита — это профилактика, подчеркнул эксперт. На рынке существует множество препаратов этого. Если появляются хоть малейшие подозрения, что у собаки есть глисты, нужно обращаться за помощью в ветклинику: только специалист сможет установить правильный диагноз и назначить эффективное лечение.

Ранее Голубев призвал собаководов следить за рационом питомцев для сокращения линьки.