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10:56, 20 сентября 2022
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Стало известно о смерти актера из сериала «Глухарь»

Стало известно о смерти актера из сериала «Глухарь»
Фото: Кино-театр.ру

О смерти 54-летнего актера Владимира Шинова стало известно из аккаунта его коллеги Дениса Матросова. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

«Не стало Вовки, однокурсник Владимир Шинов. Светлая тебе память! Вовка, тебе выпало тяжелое испытание, и ты держался, ты очень не хотел нас огорчать... Лети к Богу!» — написал Матросов.

Шинов известен по ролям в сериалах «Склифосовский», «Глухарь», «След» и других. Всего он принял участие более чем в 40 проектах.

Ранее, 17 сентября, сообщалось, что на 91-м году жизни умер известный режиссер, сценарист, лауреат Государственной премии России Игорь Масленников. Самые известные его работы — «Зимняя вишня», «Сентиментальный роман», «Пиковая дама».

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