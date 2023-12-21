11:09, 21 декабря 2023
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Стало известно о смерти одного из пострадавших от падения глыбы льда в Люберцах
Shot: пострадавший от падения глыбы льда на людей в Люберцах умер в больнице.
Один из пострадавших от падения глыбы льда с крыши военкомата на людей в Люберцах умер в больнице, сообщает Shot.
По сведениям канала, 34-летний мужчина получил перелом позвоночника и разрыв печени. Он умер в реанимации утром четверга, 21 декабря.
Глыба льда упала с крыши военкомата на людей в очереди на воинский учет утром среды, 20 декабря. Сообщалось о четверых пострадавших.
Раннее Дептранс столицы сообщил об отстранении от работы сотрудника Мосметро, отвечавшего за чистку кровли у станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии, где на двух женщин упала глыба льда.