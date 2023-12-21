Стало известно о смерти одного из пострадавших от падения глыбы льда в Люберцах

Один из пострадавших от падения глыбы льда с крыши военкомата на людей в Люберцах умер в больнице, сообщает Shot.

По сведениям канала, 34-летний мужчина получил перелом позвоночника и разрыв печени. Он умер в реанимации утром четверга, 21 декабря.

Глыба льда упала с крыши военкомата на людей в очереди на воинский учет утром среды, 20 декабря. Сообщалось о четверых пострадавших.

Раннее Дептранс столицы сообщил об отстранении от работы сотрудника Мосметро, отвечавшего за чистку кровли у станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии, где на двух женщин упала глыба льда.