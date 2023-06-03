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14:09, 03 июня 2023
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Певица Глюкоза показала лицо без макияжа

Певица Глюкоза без макияжа поделилась впечатлениями от успехов своей старшей дочери Лидии.

Певица Глюкоза показала лицо без макияжа
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Лицо без макияжа показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. Отдыхая в отеле Краснодара, куда москвичка приехала с гастролями, она поделилась впечатлениями от успехов своей старшей дочери.

16-летняя Лидия Чистякова начала сольную карьеру, она выступает под псевдонимом Ray!. В пятницу, 2 июня, в сети появилась видеозапись ее первого сольного концерта.

«Слушаю первый лайв Рей. Офигительно просто, смотрю и хочется плакать. Даже не верится, что это моя дочечка. Мама довольна!» — поделилась эмоциями Глюкоза. В опубликованном в сторис ролике она лежит на кровати и смотрит концерт дочери на смартфоне.

Ранее Чистякова-Ионова назвала причинами нетусовочной молодости раннее начало карьеры, брак и рождение детей.