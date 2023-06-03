Певица Глюкоза показала лицо без макияжа

Лицо без макияжа показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. Отдыхая в отеле Краснодара, куда москвичка приехала с гастролями, она поделилась впечатлениями от успехов своей старшей дочери.

16-летняя Лидия Чистякова начала сольную карьеру, она выступает под псевдонимом Ray!. В пятницу, 2 июня, в сети появилась видеозапись ее первого сольного концерта.