Певица Глюкоза показала лицо без макияжа
Певица Глюкоза без макияжа поделилась впечатлениями от успехов своей старшей дочери Лидии.
Лицо без макияжа показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. Отдыхая в отеле Краснодара, куда москвичка приехала с гастролями, она поделилась впечатлениями от успехов своей старшей дочери.
16-летняя Лидия Чистякова начала сольную карьеру, она выступает под псевдонимом Ray!. В пятницу, 2 июня, в сети появилась видеозапись ее первого сольного концерта.
«Слушаю первый лайв Рей. Офигительно просто, смотрю и хочется плакать. Даже не верится, что это моя дочечка. Мама довольна!» — поделилась эмоциями Глюкоза. В опубликованном в сторис ролике она лежит на кровати и смотрит концерт дочери на смартфоне.
Ранее Чистякова-Ионова назвала причинами нетусовочной молодости раннее начало карьеры, брак и рождение детей.