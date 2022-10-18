Певица Глюкоза раскрыла секрет счастливого брака

Секрет счастливой семейной жизни раскрыла певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) в интервью PROZVEZD. Артистка состоит в браке 16 лет.

«Я считаю, что не нужно даже думать о негативе. Чем больше следишь, чем больше держишь супруга на коротком поводке, тем больше ему с него хочется убежать», — сказала певица. Она заявила, что может отпустить мужа провести время с друзьями до утра.

По словам Чистяковой-Ионовой, с супругом за эти годы они переживали взлеты и падения. Глюкоза уверена, что отношения должны быть основаны на любви, чтобы не распасться.

«У нас с мужем все по любви. У нас нет брачного договора, например», — рассказала исполнительница.

Ранее секрет крепких отношений раскрыл актер Александр Мартынов, известный зрителям по сериалу «Универ». «Думаю, что ухаживания не должны заканчиваться после свадьбы», — заявил он.