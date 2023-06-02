Глюкоза сравнила москвичей с жителями Санкт-Петербурга

Москвичей с жителями Санкт-Петербурга сравнила в интервью «Мосленте» российская певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова). Она считает жителей северной столицы более открытыми, радостными и культурными.

Артистка пояснила, что сейчас находится в Санкт-Петербурге на съемках и много гуляет по городу, где на улицах ее часто узнают люди. Местные жители подходят к ней с улыбками и просят сделать совместное фото чуть ли не со слезами на глазах. Эта неподдельная радость очень впечатляет Глюкозу. «Москва в этом плане более чопорная. Люди больше заняты своими делами, их сложнее удивить», — добавила исполнительница.

Ранее жизнь в Москве и Санкт-Петербурге сравнила известная российская актриса Елизавета Боярская.