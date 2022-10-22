Гоген Солнцев пожаловался на скандалы с женой

О скандалах с женой Полиной рассказал PROZVEZD шоумен Гоген Солнцев. По его словам, супруга нервирует его после сложной пластической операции и не дает ему восстановиться.

«Бесконечные претензии, скандалы… Я ее заблокировал, так она звонит мне с других номеров. Я женат на монстре, понимаете? Она меня добивает! Мой лечащий врач говорит: чтобы восстановление после такой серьезной операции шло быстрее, нужно не волноваться», — пожаловался Солнцев.

Шоумен сообщил, что жена требует от него денег на содержание детей. По его словам, к конфликту подключилась мать Полины, бывшая жена Солнцева Екатерина Терешкович. «С этими двумя мегерами не волноваться невозможно! Каждый день претензии, выяснения отношений! Я ей уже сказал: сейчас оклемаюсь и устрою им счастливую жизнь», — заключила звезда.

Солнцев сказал, что после операции собирается отправиться в загородный дом друзей. Встречаться с женой и тещей он не намерен. «Ноги моей больше не будет на той территории, где живет Полина и куда имеет доступ Терешкович!» — отметил он.

Ранее Солнцев отреагировал на слухи об операции по смене пола. Он заявил, что это неправда, и обвинил Терешкович в распускании сплетен.