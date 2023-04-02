16:17, 02 апреля 2023
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Голая женщина на детской площадке в Москве попала на видео
Женщина без одежды вышла на детскую площадку в московском районе Некрасовка.
Кадр: Telegram-канал «Люберцы SOS Новости»
Полностью голая женщина вышла на детскую площадку в московском районе Некрасовка в дневное время суток. Инцидент попал на видео, которое опубликовали в Telegram-канале «Люберцы SOS Новости». По данным источника, ролик был снят на территории жилого комплекса «Самолет».
«Видимо, это та, которая и ранее нагишом ходила», «Подснежник вылез», «Весеннее обострение», «Больше на подсолнух похоже», — прокомментировали пользователи сети.
На видео слышны детские голоса и крики — рядом с женщиной, вышедшей на улицу без одежды, гуляли дети. На кадрах она стоит неподвижно возле скамейки.
Ранее полностью голого мужчину на пробежке увидели очевидцы в московском районе Митино.