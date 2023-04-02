Голая женщина на детской площадке в Москве попала на видео

«Видимо, это та, которая и ранее нагишом ходила», «Подснежник вылез», «Весеннее обострение», «Больше на подсолнух похоже», — прокомментировали пользователи сети.

На видео слышны детские голоса и крики — рядом с женщиной, вышедшей на улицу без одежды, гуляли дети. На кадрах она стоит неподвижно возле скамейки.

Ранее полностью голого мужчину на пробежке увидели очевидцы в московском районе Митино.