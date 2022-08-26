Певица поделилась воспоминаниями о случайных встречах с голливудскими звездами

Воспоминаниями о случайных встречах с голливудскими звездами в разговоре с «Мослентой» поделилась известная российская певица, автор песен, продюсер, основательница и многолетняя солистка группы REFLEX Ирина Нельсон.

«Для меня, простой девчонки из Сибири, было шоком видеть голливудских звезд на тех же улицах и в тех же барах, где бываю я с друзьями. У нас в России есть четкое деление: есть звезды-полубоги, а есть простой народ. Эти две касты никогда не пересекаются», — рассказала артистка, отметив, что однажды, будучи в США, увидела в кофейне американского актера Шона Пенна, читающего газету.

Нильсон добавила, что не только это поразило ее во время длительной поездки в штаты. По ее словам, в Лос-Анджелесе на каждом углу продают марихуану, а все овощи на прилавках магазинов похожи на пластиковые: схожи по размеру, форме и одинаково безвкусные.

Ранее популярный российский певец, бизнесмен, солист и лидер известной поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков сравнил Москву с другими мировыми столицами, такими как Нью-Йорк, Берлин, Париж и Лондон.