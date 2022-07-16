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Стало известно о смерти известного московского гитариста

Стало известно о смерти известного московского гитариста
Фото: Рудольф Алфимов / РИА Новости

Стало известно о смерти известного московского гитариста Вадима Голутвина. Продолжительное время музыкант боролся с онкологическим заболеванием, сообщил Telegram-канал Mash.

«Семья и друзья вместе с фондом собирали деньги на лечение — Вадиму нужно было пройти 12 курсов химиотерапии», — говорится в сообщении канала. Гитаристу было 69 лет.

Голутвин — автор песен и участник многих ВИА и рок-групп: «Добры молодцы», «Веселые ребята», «Аракс», «СВ», «Аэробус». В документальном фильме «Рок и фортуна» основатель коллектива «Машина времени» Андрей Макаревич назвал Голутвина одним из лучших инструменталистов советского рока.

Ранее стало известно, что в Москве умер известный футболист и футбольный тренер Георгий Ярцев. Ему было 74 года.

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