12:45, 19 июня 2023
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Голый мужчина у ТЦ в Подмосковье попал на видео
Голый мужчина прогулялся по подмосковным Химкам.
Кадр: Telegram-канал «Мои Люберцы»
Очевидцы заметили и сняли на видео абсолютно голого мужчину у торгового цента в подмосковных Химках. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Мои Люберцы».
«Ему норм, что на улице могут как бы и дети ходить, и полиция проехать. А он идет как по пляжу, типа, ничего не случилось», «Он за труселями на рынок идет», «Жена без порток оставила, сейчас все купит по пути», — прокомментировали видео пользователи.
В ролике мужчина идет по площади мимо припаркованных маршрутных такси. По дороге проезжают автомобили, в кадр попали и другие пешеходы.
Ранее другой голый мужчина прогулялся по детской площадке в Москве и попал на видео.