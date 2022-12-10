Психолог предупредила об опасности гонки за успехом

Об опасностях постоянной гонки за успехом предупредила в беседе с «Мослентой» психолог Елена Селезнева. Из-за тиражирования историй чужих достижений в сети понятие успеха сегодня сильно искаженно, и многие считают себя неудачниками, если не достигли финансовых высот, заметила она.

«Пытаясь взлететь по карьерной лестнице и заработать больше денег, люди забывают о том, что им действительно нужно: они не думают о себе, о своем здоровье, о любимых хобби и отношениях с близкими, все это уходит на второй план», — заявила Селезнева.

Постоянное желание достичь успеха держит человека в напряжении и эмоциональном возбуждении. Оно гонит его за эмоциями, желанием быть лучшим в глазах окружающих и получать адреналин от достижений, которых хочется все больше и больше, продолжила психолог.

В процессе этой погони, человек постоянно критикует себя, он боится быть отвергнутым из-за неудач, добавила собеседница «Мосленты».

По мнению Селезневой, в достижении любой цели главным правилом должны стать любовь и забота о себе. Психолог посоветовала хвалить себя даже за маленькие победы.

Ранее Селезнева раскрыла способ найти баланс между работой и личной жизнью. Она подчеркнула, что отсутствие этого баланса может привести к серьезным проблемам с физическим и ментальным здоровьем.