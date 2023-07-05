11:34, 05 июля 2023
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Стало известно о гонорарах Ирины Аллегровой за одно выступление
Стоимость одного выступления певицы Аллегровой составила более десяти миллионов рублей.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
О стоимости одного выступления певицы Ирины Аллегровой рассказал ее концертный директор Хизри Байтазиев, передает Telegram-канал журналистки Алены Жигаловой.
По словам Байтазиева, в настоящий момент артистка не гастролирует и не дает концертов, а выступает лишь на частных мероприятиях. Гонорар за 50 минут живой музыки составляет 12 миллионов рублей, отметил он.
Концертный директор знаменитости отметил, что в эту стоимость не входит перелет и райдер артистки, которые также отдельно оплачиваются заказчиками.
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