Стало известно о гонорарах Ирины Аллегровой за одно выступление

О стоимости одного выступления певицы Ирины Аллегровой рассказал ее концертный директор Хизри Байтазиев, передает Telegram-канал журналистки Алены Жигаловой.

По словам Байтазиева, в настоящий момент артистка не гастролирует и не дает концертов, а выступает лишь на частных мероприятиях. Гонорар за 50 минут живой музыки составляет 12 миллионов рублей, отметил он.

Концертный директор знаменитости отметил, что в эту стоимость не входит перелет и райдер артистки, которые также отдельно оплачиваются заказчиками.

Ранее актер Михаил Боярский вспомнил о своих заработках в СССР.