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16:03, 04 февраля 2023
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36-летняя Мария Горбань продемонстрировала фигуру в купальнике

36-летняя Мария Горбань продемонстрировала фигуру в купальнике
Фото: @gorban_masha

Фигуру в купальнике продемонстрировала подписчикам российская актриса театра и кино, бывшая ведущая шоу «Орел и решка. Россия» 36-летняя Мария Горбань. Она устроила примерку купальников, показав весь процесс в сторис в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Это, конечно, удача. Приходишь и столько красивых купальников находишь. Ну как тут вообще выбирать?» — поделилась знаменитость.

Звезда сериала «Кухня» примерила шесть купальников. Все их них были слитными и только две модели частично оголили живот артистки.

Ранее певица Нюша опубликовала видеоролик, в котором запечатлено ее дефиле на фоне ночного города в черном латексном платье без бретелей.

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