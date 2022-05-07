Московский шаурмист рассказал о гордости за профессию

Шаурмист Арслан, несколько лет работающий в Москве, рассказал «Мосленте» о гордости за профессию.

По его словам, некоторые люди боятся обидеть его в разговоре о профессии и избегают слова «шаурмист». «Но я не вижу в этом ничего плохого и тем более обидного. Можно, конечно, сказать и "повар", и "мастер по приготовлению шаурмы", и "работник кухни". Но мне нравится все называть своими именами. Я — шаурмист и рад этому», — сказал он.

Собеседник «Мосленты» рассказал, что в столице огромная конкуренция в данной сфере деятельности. Сложно устроиться в достойное место, по этой причине некоторым коллегам шаурмиста пришлось вернуться в свои города.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые сферы работы в Москве. Наиболее высокая средняя зарплата в столице по итогам первого квартала 2022 года была зафиксирована в строительстве.