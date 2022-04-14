Москвичка рассказала о модных городских крестьянах в столице

О модных городских крестьянах, которые любят заниматься огородом, поговорила с «Мослентой» директор «Зеленой школы» парка Горького Ксения Будина.

Женщина рассказала, как при ее инициативе появился самый большой огород в центре Москвы, где все желающие — а не только пенсионеры — могут ухаживать за своими грядками.

«Для меня городские крестьяне — это модные, разносторонне развитые люди с большим количеством интересов. Среди них вполне могут оказаться девушка или молодой человек, которые у себя на балконе выращивают помидоры, чтобы вечером сделать из них салат для своей второй половины. А потом они вместе отправляются на вечеринку», — сказала Будина.

Собеседница добавила, что пропалывать грядки в Парк Горького приходят и молодые пары, и родители с детьми, и дедушки-бабушки с внуками. Чтобы стать участником программы необходимо зарезервировать грядку, оплатить ее и прийти в мае на открытие Общественного огорода, рассказала директор «Зеленой школы».

Ранее стало известно, что москвичи задумали расширять свои огороды. Более 70 процентов горожан, владеющих дачами, в этом году собираются провести там много времени.