Стало известно о смерти заслуженного артиста России

Заслуженный артист России Александр Готгельф умер на 75-м году жизни в Москве. О смерти музыканта в своем Telegram-канале сообщил Российский национальный оркестр (РНО).

«Коллектив Российского национального оркестра с глубоким прискорбием сообщает о скоропостижной кончине замечательного музыканта и педагога, заслуженного артиста РФ Александра Львовича Готгельфа», — говорится в сообщении.

По данным издания Baza, виолончелист почувствовал недомогание, когда проводил занятия для студентов в Государственном музыкально-педагогическом институте. Ему экстренно вызвали скорую, однако спасти Готгельфа не удалось.

Ранее также стало известно о смерти известного композитора Геннадия Гладкова.