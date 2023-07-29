Россиянам перечислили показатели готовности к ипотеке

Накопить подушку безопасности перед оформлением ипотеки призвала в беседе с «Мослентой» финансовый советник ЦБ, владелец инвестиционного агентства недвижимости Татьяна Бунегина.

По слова эксперта, признаком готовности к оформлению ипотеки можно считать наличие сбережений в размере трех-четырех ежемесячных платежей. Эта финансовая подушка обезопасит заемщика, если во время выплаты долга за квартиру он столкнется с непредвиденными ситуациями, например, сменит работу.

Увеличить шансы на одобрение ипотеки банком и получить более выгодные условия позволит первоначальный взнос. Бунегина отметила, что лучше иметь собственные средства в размере 10–50 процентов от стоимости квартиры.

Кроме того, на готовность к ипотеке указывает хорошая кредитная история, в которой не было просроченных оплат по ранее выданным займам, и умеренная долговая нагрузка. Чтобы не получить отказ от банка, рекомендуется подобрать условия, когда ежемесячные платежи по всем кредитам вместе с будущей ипотекой не будут превышать 40–50 процентов дохода.

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