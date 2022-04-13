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Россиянам назвали альтернативные гречке крупы

Россиянам назвали альтернативные гречке крупы
Фото: Jurgen Wiesler / Globallookpress.com

Член Союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии России Марина Бессонова в беседе с «Газета.Ru» назвала россиянам альтернативные гречке крупы.

По ее словам, это пшено, перловка, полба и ячневая крупа. Она объяснила. Что пшено отлично подойдет людям с непереносимостью глютена и с аллергией на белок.

Полба, по словам Бессоновой, на 30 процентов состоит из белков и содержит 18 незаменимых аминокислот. Данная крупа способствует повышению иммунитета и снижает риск развития онкологических заболеваний. Этот продукт особенно хорош для беременных женщин из-за содержания в нем фолиевой кислоты.

Перловая крупа содержит витамины D, А и Е, отвечающие за состояние ногтей, волос, кожи, а также витамин К, который нужен для нормализации свертывания крови. Ячневая крупа, отмечает специалист, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, укрепляет сосуды и снижает уровень холестерина в крови.

Уточняется, что некоторым людям эти крупы могут быть противопоказаны. Например, полбу, ячневую крупу и перловку нельзя есть при целиакии. А беременным женщинам рекомендовали убрать из рациона ячневую крупу — ее из-за мочегонных свойств.

Ранее диетолог перечислила условия для эффективного похудения.

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