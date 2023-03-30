Аллергиков предупредили о начале цветения плесневых грибов и ольхи в Москве

О начале цветения плесневых грибов и ольхи в Москве горожан предупредила заведующая консультативно-диагностическим отделением Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии городской клинической больницы №52 Елена Бобрикова. В беседе с агентством новостей «Москва» она добавила, что в середине апреля в столице также зацветут береза и дуб.

Врач уточнила, что уже сейчас на фоне начала цветения непатогенных грибов к ней обращаются пациенты с жалобами на выделения из носа, ощущение сухости и жжения глаз, обострение астмы.

В это время людям, страдающим от аллергии на цветение, рекомендуется на время уехать из региона, уточнила Бобрикова. Если такой возможности нет, стоит носить защитные маски, использовать специальные спреи, а также максимально закрывать головными уборами и очками голову и лицо, чтобы на них не оседала пыльца.

Ранее аллерголог Марина Суворова посоветовала страдающим аллергией людям реже гулять в парках и лесных зонах, а также не проветривать квартиру и не открывать окна в машине в сезон цветения.