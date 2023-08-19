Грибы по цене квартиры в центре Москвы рассмешили пользователей сети
Автомат в московском магазине показал стоимость грибов в 22 миллиона рублей.
Автомат в одном из московских магазинов показал некорректную цену на грибы лисички. Когда посетительница поднесла товар для проверки цены, ей указали, что упаковка стоит более 22 миллионов рублей. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?»
«Инфляция такова: либо суп с лисичками, либо однушка в центре», — подписали ролик администраторы.
Сбой в работе устройства рассмешил пользователей сети.
«Ни за что суп из лисичек не поменяю на однушку!», «Чтобы суповой набор собрать, нужно еще пару однушек продать — в супчик хорошо лучок, картошечку», «Они будущие предсказывают», «Не покупай биткоин, вложись в лисички», — прокомментировали юзеры.
Ранее была названа средняя стоимость подорожавшей «вторички» в Москве.