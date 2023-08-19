Грибы по цене квартиры в центре Москвы рассмешили пользователей сети

Автомат в одном из московских магазинов показал некорректную цену на грибы лисички. Когда посетительница поднесла товар для проверки цены, ей указали, что упаковка стоит более 22 миллионов рублей. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?»