Малышева назвала наиболее уязвимые для гриппа категории людей

Наиболее уязвимые для гриппа категории людей назвала врач и телеведущая Елена Малышева в своем Telegram-канале. Это дети и люди старше 60 лет.

Указанным группам населения нужно обязательно прививаться, подчеркнула врач. «Дети могут умереть от гриппа. Вакцинация детей начинается с шести месяцев. Люди старше 60 лет также в высокой группе риска. Им тоже эта вакцина нужна», — написала Малышева. Врач добавила, что прививка от гриппа защищает пожилых пациентов от инфаркта и инсульта.

«В этом году активны четыре штамма вируса гриппа. Поэтому выбирать надо четырехвалентные вакцины», — уточнила специалист. Она порекомендовала препараты «Флю-М Тетра», «Ультрикс Квадри» и «Гриппол Квадри».

Ранее мифы об ОРВИ развеял соведущий Елены Малышевой по программе «Жить здорово!» педиатр-иммунолог Андрей Продеус. В частности, он отметил, что частота простуд не зависит от иммунитета.