Стилист раскрыл способы визуально увеличить густоту волос
Стилист раскрыл способы окрашивания волос для визуального увеличения их густоты.
Способы окрашивания волос для визуального увеличения их густоты раскрыл в беседе с «Мослентой» специалист клуба красоты и здоровья HELMS, входящий в топ-10 стилистов России, Иван Субота.
Убить качество волос довольно легко, а вот вернуть им густоту очень сложно, плюс этот процесс занимает немало времени. Необходимы дорогостоящие процедуры, а чаще всего — курсы таких процедур
Иван Субота
На помощь могут прийти окрашивания, которые визуально увеличат объем волос на голове и позволят спокойно пережить период восстановления локонов, отметил стилист.
К таким окрашиваниям относятся любые техники рассветления длинных волос с последующим затемнением корней в своей цветовой базе, привел он первый пример.
«Брюнеткам рекомендую так называемое «грибное» окрашивание. Его уникальность в чередовании темных и светлых прядей максимально холодных оттенков. Осветление прядей происходит с максимальным акцентом на концы волос. Так прическа смотрится более объемной и дольше сохраняет свой внешний вид», — продолжил Субота.
Помочь может и французское «ленточное» мелирование, которое сейчас в числе трендов. Его суть в наиболее контрастном чередовании своих прядей и осветленных
«Мой любимый способ — техника Shatush. Суть в том, чтобы сначала выровнять цвет по всей длине волос, а затем сделать рассветление на начес в технике открытой руки. Она полностью имитирует эффект выгоревших волос. Тем самым на контрасте мы добиваемся визуального эффекта объемных волос», — объяснил топ-стилист.
Ранее Субота перечислил модные в 2023 году варианты окрашивания волос для мужчин.