Стилист раскрыл способы визуально увеличить густоту волос

На помощь могут прийти окрашивания, которые визуально увеличат объем волос на голове и позволят спокойно пережить период восстановления локонов, отметил стилист.

К таким окрашиваниям относятся любые техники рассветления длинных волос с последующим затемнением корней в своей цветовой базе, привел он первый пример.

«Брюнеткам рекомендую так называемое «грибное» окрашивание. Его уникальность в чередовании темных и светлых прядей максимально холодных оттенков. Осветление прядей происходит с максимальным акцентом на концы волос. Так прическа смотрится более объемной и дольше сохраняет свой внешний вид», — продолжил Субота.