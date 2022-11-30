Лариса Гузеева поделилась методом борьбы с вредными привычками

Личным методом борьбы с вредными привычками поделилась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева. Она сообщила, что уже бросила курить и теперь борется со сквернословием.

«Даю себе обет: до Нового года сама себя штрафую за любое грязное слово. Ничего не хочу слушать про "великий и могучий", про [поэта Александра] Пушкина и других гениев, что изъясняются на этом самом. Я не Пушкин», — написала артистка.

Подписчики Гузеевой поддержали телеведущую, однако многие отметили, что им в жизни так и не удалось побороть желание ругаться матом.

«Курить бросила давно, чтоб родить, а сквернословить бросить невозможно», «Пить бросил, курить и материться пока нет, но близок. Вдохновляешь вселенски», «Вы большая умничка, что дали себе такую аскезу. Желаю преодолеть привычки», — прокомментировали юзеры.

Ранее свою формулу успеха раскрыла известная сваха и телеведущая Роза Сябитова. Она заявила, что всегда держит врагов рядом и не планирует что-либо менять в жизни.