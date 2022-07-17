Популярная певица попала в ДТП из-за уснувшего водителя

Популярная певица Ханна по дороге из Липецка в Москву попала в ДТП из-за уснувшего водителя. Об этом возвращавшаяся с гастролей знаменитость рассказала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Ситуация… Водитель фуры уснул и выехал на нашу полосу на скорости, мы же на скорости въехали в отбойник и проехали так пару метров. Водитель фуры, конечно же, сразу проснулся и помчался дальше со скоростью света, а мы остались на трассе в четыре часа утра», — рассказала Ханна.

Певица уточнила, что с ней и ее командой все хорошо. Вскоре после аварии им удалось поменять машину и доехать на ней до столицы.

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