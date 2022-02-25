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Россиянам назвали наиболее безопасный способ хранения сбережений

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Россиянам назвали наиболее безопасный способ хранения сбережений
Фото: Pixabay

Независимый финансовый консультант Андрей Гончар в интервью РИАМО назвал россиянам наиболее безопасный способ хранения сбережений.

«Сейчас целесообразно хранить средства в нескольких валютах. Хотя бы рубль, доллар, евро — примерно в одинаковом соотношении, потому что если что-то одно упадет, другое поднимется, по среднему арифметическому капитал человека не изменится», — объяснил эксперт и добавил, что часть валюты лучше хранить наличными.

Кроме того, специалист сообщил, что в настоящий момент сложно делать прогнозы по поводу роста или падения курса валют.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских назвал россиянам способы экономии электроэнергии.

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