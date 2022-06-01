Сооснователя интернет-площадки Hydra лишили криптокошелька

Мещанский районный суд своим решением лишил права пользования криптокошельком одного из основателей интернет-площадки по торговле наркотиками Hydra Дмитрия Павлова. На его имущество был наложен арест, сообщила «Мосленте» пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

«Мещанский райсуд рассмотрел и удовлетворил требование следственных органов об аресте в рамках расследования уголовного дела имущества Дмитрия Павлова в виде его криптокошелька. Размер находящейся в нем суммы не разглашается», — сказала она.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, «размер криптовалюты на арестованном счете следствием оценивается в десятки, а то и сотни миллионов долларов США».

Сам Дмитрий Павлов был арестован в апреле нынешнего года. Известно, что в причастности к торговле наркотиками его обвиняют как российские правоохранительные органы, так и Калифорнийский суд США.

В начале апреля Lenta.ru сообщила, что правоохранительные органы Германии «отключили расположенную на территории страны серверную инфраструктуру крупнейшего в мире нелегального даркнет-рынка "Гидра"». Власти заявили, сто конфискованы «биткоины на сумму, эквивалентную примерно 23 миллионам евро».