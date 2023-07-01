10:58, 01 июля 2023
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Ида Галич раскрыла свой способ поддерживать себя в форме
Блогер Ида Галич назвала ходьбу самым недооцененным способом похудеть.
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости
Свой способ поддерживать тело в форме раскрыла в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) блогер, певица и телеведущая Ида Галич.
Она опубликовала видео с пешей прогулки по улице в непогоду и назвала ходьбу недооцененным способом похудеть.
«Я стараюсь каждый день ходить. Просто иду быстрым шагом. Хотя бы час. Самый недооцененный способ попрощаться с лишними килограммами. Потому что плохой маркетинг», — заявила Галич в сторис.
Ранее свои секреты поддержания хорошей формы раскрыл певец Митя Фомин. Он признался в чистках организма и регулярных занятиях спортом.