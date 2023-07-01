Ида Галич раскрыла свой способ поддерживать себя в форме

Свой способ поддерживать тело в форме раскрыла в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) блогер, певица и телеведущая Ида Галич.

Она опубликовала видео с пешей прогулки по улице в непогоду и назвала ходьбу недооцененным способом похудеть.