Ида Галич показала фигуру в платье с разрезом и глубоким декольте

Свою фигуру в черном платье в пол с разрезом и глубоким декольте показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) популярная певица, телеведущая и блогер Ида Галич. В таком виде она прогулялась по винодельне в Италии.

«Мы сегодня были у итальянского винодела по имени Франческо в гостях, и это был шикарный вечер. Несколько раз хотелось плакать от счастья», — рассказала Галич подписчикам. Блогер отметила, что хозяин вел себя очень гостеприимно, он сыграл ее любимую песню на рояле, а в конце встречи подарил ей и ее подругам по бутылке розового вина.