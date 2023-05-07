Ида Галич показала фигуру в платье с разрезом и глубоким декольте
Блогер Галич прогулялась по винодельне в Италии в платье с разрезом и глубоким декольте.
Свою фигуру в черном платье в пол с разрезом и глубоким декольте показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) популярная певица, телеведущая и блогер Ида Галич. В таком виде она прогулялась по винодельне в Италии.
«Мы сегодня были у итальянского винодела по имени Франческо в гостях, и это был шикарный вечер. Несколько раз хотелось плакать от счастья», — рассказала Галич подписчикам. Блогер отметила, что хозяин вел себя очень гостеприимно, он сыграл ее любимую песню на рояле, а в конце встречи подарил ей и ее подругам по бутылке розового вина.
Позднее Галич опубликовала видео в другом наряде с рваным вырезом на груди. Знаменитость призналась в сильном похмелье. «В Италии нет ничего от похмелья. Как они тут вообще выживают?» — написала она в Telegram.
Ранее Галич опубликовала видеозапись своего танца на пилоне.