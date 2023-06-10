Ида Галич показала на видео танец на пилоне и восхитила подписчиков

«Очень профессионально исполнено. Пантера», «Это просто пожар», «Какой хороший вестибулярный аппарат», «Класс, я тоже занимаюсь и знаю, как это на самом деле тяжело», «Что за львица?», «Как классно получается!» — прокомментировали юзеры.

Ранее Галич раскрыла подробности личной жизни. Она рассказала о паузе в отношениях с экс-бойфрендом.