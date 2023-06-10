10:57, 10 июня 2023
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Ида Галич показала на видео танец на пилоне и восхитила подписчиков
Телеведущая Галич опубликовала видео танца на пилоне.
Кадр: @galichida
Видео танца на пилоне опубликовала на личной странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) блогер и телеведущая Ида Галич. Она станцевала в обтягивающем черном комбинезоне и сапогах-стрипах на высоком каблуке и платформе. Ее мастерство восхитило подписчиков.
«Очень профессионально исполнено. Пантера», «Это просто пожар», «Какой хороший вестибулярный аппарат», «Класс, я тоже занимаюсь и знаю, как это на самом деле тяжело», «Что за львица?», «Как классно получается!» — прокомментировали юзеры.
Ранее Галич раскрыла подробности личной жизни. Она рассказала о паузе в отношениях с экс-бойфрендом.