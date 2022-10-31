Ида Галич опубликовала селфи без косметики

Лицо без косметики показала в истории на личной странице в запрещенной соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная в России блогерша Ида Галич.

Знаменитость опубликовала два селфи: на первом она изображена с макияжем, а на втором — без косметики и без укладки. «Мне все нравится. Вот пятнышки и покраснения после съемок. Просто обидно, когда ты вся такая со стрелами, роковая, а потом ты выходишь из ванной с лицом пупса», — высказалась она в ролике в следующей сторис.

Также Галич призналась, что около пяти месяцев назад отказалась от использования фильтров в сети и привыкла к своей естественной внешности. Она также призвала подписчиц отказаться от фотошопа, чтобы не было «обманутых ожиданий в зеркале».

Ранее поклонники заметили изменения во внешности Наташи Королевой. Многие юзеры также уличили певицу в использовании искажающих внешность фильтров.