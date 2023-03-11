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07:22, 11 марта 2023
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Ида Галич назвала главный минус новой квартиры в центре Москвы

Блогер Ида Галич пожаловалась на плохую звукоизоляцию в квартире.

Ида Галич назвала главный минус новой квартиры в центре Москвы
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Блогер Ида Галич пожаловалась в беседе с MK.RU на плохую звукоизоляцию в своей столичной квартире. Отмечается, что знаменитость приобрела недвижимость на Арбате.

Галич отметила чрезмерную слышимость. «Это отвратительно! Меня никто не предупреждал о таком, это правда. Гори оно огнем: я ненавижу всех своих соседей. Дети кричат, собаки гавкают, человек сверху топает, и ничего с этим не сделаешь», — рассказала она.

При этом Галич отметила, что рада переезду в исторический центр города. Она назвала плюсы: атмосферу ретро-квартиры, преимущества центрального района и быструю доступность других городских локаций.

Ранее был раскрыт главный минус покупки старой квартиры в Москве. Тренер по акробатике Илдар Ахметзянов и его супруга Василиса отметили, что при покупке «убитого» жилья их не напугала плесень и протекающие потолки.

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