11:51, 12 августа 2023
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Ида Галич опубликовала видео с танцами на пилоне
Телеведущая Галич продемонстрировала новый выученный элемент на пилоне.
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости
Видео с танцами на пилоне опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) блогер, певица и телеведущая Ида Галич.
«Сегодня выучила новый элемент. Кажется, что он простой… Но это не так!» — заявила она и продемонстрировала выученный элемент.
Подписчики поинтересовались, почему Галич решила обучаться танцам на пилоне. «Потому что не могу жить без комментариев инструктора вроде «попа жух». Обожаю!» — иронично заметила телеведущая.
Ранее Галич раскрыла принципы своего питания.