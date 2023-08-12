Ида Галич опубликовала видео с танцами на пилоне

Видео с танцами на пилоне опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) блогер, певица и телеведущая Ида Галич.

«Сегодня выучила новый элемент. Кажется, что он простой… Но это не так!» — заявила она и продемонстрировала выученный элемент.