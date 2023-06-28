Доктор Павлова привела схему составления идеального рациона

Схему составления идеального рациона питания привела в своем Telegram-канале врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Суточные нормы белков, жиров и углеводов рассчитываются по связанным с весом формулам, заявила она. Так, белков должно быть по 1,5 грамма на каждый килограмм веса, жиров — по 0,8-1,1 грамма на килограмм веса, а углеводов — по два грамма на килограмм веса.

Доктор призвала съедать не менее 400 граммов овощей в день и включать белок в каждый прием пищи.

«Вместе с правильным белком мы получим и правильные жиры. Очень много их, кстати, в авокадо, так что иногда добавляйте его в салат или на утренний бутерброд», — посоветовала она.

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