Диетолог назвала идеальные продукты для ночного перекуса

Идеальные для ночного перекуса продукты назвала в беседе с «Мослентой» диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина. В частности, эксперт упомянула индейку и бананы.

«Ночью, безусловно, хочется чего-то вредного: сахара, пирожных, фаст-фуда. Однако эти продукты подарят только проблемы. Есть более здоровая альтернатива», — рассказала специалист. По ее словам, таким перекусом может стать порция нежирного мяса индейки. В нем содержится триптофан, улучшающий качество сна за счет влияния на выработку мелатонина.

Кроме того, на ночь можно съесть и кусочек рыбы: скумбрии, лосося или тунца. Благодаря ОМЕГА-3 в ее составе увеличивается количество серотонина, а он положительно влияет на качество сна, продолжила эксперт. В качестве ночного перекуса также подойдут орехи.

«Бананы являются хорошим источником триптофана. Если появилось ощущение голода, можно съесть один банан. Полезен и сыр — его можно съесть с порцией крекеров, которые содержат много клетчатки. Кроме того, молочные продукты (сыр, йогурт) способствуют выработке мелатонина благодаря кальцию», — пояснила Гридина. Она уточнила, что лучше употреблять несладкий йогурт без добавок. Если нет противопоказаний, в него можно добавить мед, тоже способствующий выработке мелатонина.

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